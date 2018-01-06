РФС подготовил для FIFA данные о подозрительных допинг-пробах

Специальная комиссия Российского футбольного союза в ближайшее время предоставит Международной федерации футбола интересующую ее информацию о
допинг-пробах. Данные также отправят в Следственный комитет РФ.
Как сообщили в РФС, комиссия во главе с временно исполняющим обязанности президента организации Александром Алаевым отправила в клубы РФПЛ запросы о пробах, интересующих FIFA, в конце декабря. Полученная информация уже проанализирована.
РФС: «Полученная информация проанализирована и в ближайшее время будет предоставлена СКР и FIFA, которая ведет собственное расследование. Представители медицинских штабов ряда клубов РФПЛ будут приглашены для более подробных разъяснений предоставленной информации членам комиссии».
В РФС также сообщили, что отправили письмо руководству FIFA, в котором выразили готовность максимально полно и объективно расследовать все возможные случаи нарушений антидопинговых правил в рамках российского законодательства. В связи с этим предложено провести совместное заседание комиссии РФС и медицинского комитета FIFA с привлечением всех заинтересованных сторон.
В середине декабря FIFA получила новую информацию из базы данных Московской антидопинговой лаборатории за период с января 2012 года по август 2015-го о спортсменах, которые якобы сдали положительные допинг-тесты, но ушли от наказания, так как «грязные» пробы были заменены на «чистые». Как выяснилось впоследствии, речь идет о 19 подозрительных пробах.
РФС: «Полученная информация проанализирована и в ближайшее время будет предоставлена СКР и FIFA, которая ведет собственное расследование. Представители медицинских штабов ряда клубов РФПЛ будут приглашены для более подробных разъяснений предоставленной информации членам комиссии».
В РФС также сообщили, что отправили письмо руководству FIFA, в котором выразили готовность максимально полно и объективно расследовать все возможные случаи нарушений антидопинговых правил в рамках российского законодательства. В связи с этим предложено провести совместное заседание комиссии РФС и медицинского комитета FIFA с привлечением всех заинтересованных сторон.
В середине декабря FIFA получила новую информацию из базы данных Московской антидопинговой лаборатории за период с января 2012 года по август 2015-го о спортсменах, которые якобы сдали положительные допинг-тесты, но ушли от наказания, так как «грязные» пробы были заменены на «чистые». Как выяснилось впоследствии, речь идет о 19 подозрительных пробах.
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