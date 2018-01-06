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    Аномальное тепло и сильный ветер ожидают москвичей в Рождество

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Аномальное тепло и сильный ветер ожидают москвичей в Рождество

    Аномальное тепло и сильный ветер ожидают москвичей в Рождество

    Аномальное тепло и сильный ветер ожидают москвичей в Рождество
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • В течение ближайшей ночи и днем 7 января в Москве температура воздуха будет колебаться от нуля до плюс 2 градусов, что окажется на 9–10 градусов выше климатической нормы.

    Как сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России, таким образом, температура приблизится к абсолютному максимуму дня, установленному в 2007 году, когда воздух прогрелся до плюс 3,6 градуса.

    Кроме того, в Рождество в столичном регионе пройдут небольшие осадки, западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, при порывах — до 17 метров в секунду, на дорогах — гололедица.

    Погода, установившаяся в начале 2018 года, больше характерна для начала апреля, а среднесуточная температура воздуха пока опережает норму на 9,6 градуса.

    В прошлом году рождественская ночь в Москве стала самой морозной за зимний сезон
    2016–2017 годов: температура опустилась до минус 29,9 градуса.

    По прогнозам синоптиков, понижение температуры в столичном регионе ожидается с понедельника, однако она все равно останется выше нормы. Так, в ночь на 8 января температура опустится до минус 2 — минус 4 градусов, в дневные часы будет около нуля — минус 2. Во вторник ночью ожидается 4–6 градусов мороза, днем — минус 2–4.

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