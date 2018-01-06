Жители Курска устроили давку из-за бесплатных конфет и календарей

В Курске местные жители устроили давку из-за подарков, которые раздавала одна из политических партий.

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подарки

Как сообщают местные СМИ, жителям города бесплатно раздавали календари и конфеты. В борьбе за заветный подарок люди ругались и толкались, не обращая внимания даже на детей.







Мероприятие по раздаче подарков проходило 5 января возле кинотеатра «Сказка». Пользователи соцсетей раскритиковали организаторов мероприятия. Однако наибольшее число негативных комментариев было направлено в адрес самих участников давки, особенно тех, кто привел с собой детей.



Руслан Ветров: «Каждый год такая хрень, из-за одноразовых кепок готовы задавить человека».



Екатерина Карпова: «Так получилось, что вчера я пошла в этот момент за билетами в кино. Бедных людей в толпе не увидела (попытка оправдать людей). За блокноты, календари и конфеты давили детей… Были мамочки с колясками и малышами на руках… Люди, неужели вы так оголодали?»



Александр Дудук: «Я не понимаю, что в головах у этих женщин, которые идут туда с детьми. Я понимаю, что они этого не читают. Минимум бы отправил их к психиатру на проверку адекватности восприятия реальности».



Серж Гагаркин: «Что же вы делаете, люди? Может, уже хватит унижаться, пора и головой подумать».



Евгений Ерёмин: «Ужас… Полное отсутствие мозга у родителей».



Юлия Банникова: «Ужас!!! Ради ручки и футболки готовы давить друг друга. Даже животные так себя не ведут!»