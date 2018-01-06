Соседи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Соседи 16+
    •  

    Жители Курска устроили давку из-за бесплатных конфет и календарей

    5 комментариев
    • Фото: ldpr46 /vk.com
    Жители Курска устроили давку <nobr>из-за</nobr> бесплатных конфет и календарей

    Жители Курска устроили давку из-за бесплатных конфет и календарей

    Жители Курска устроили давку <nobr>из-за</nobr> бесплатных конфет и календарей
  • Фото: ldpr46 /vk.com

    • В Курске местные жители устроили давку из-за подарков, которые раздавала одна из политических партий.

    Как сообщают местные СМИ, жителям города бесплатно раздавали календари и конфеты. В борьбе за заветный подарок люди ругались и толкались, не обращая внимания даже на детей.



    Мероприятие по раздаче подарков проходило 5 января возле кинотеатра «Сказка». Пользователи соцсетей раскритиковали организаторов мероприятия. Однако наибольшее число негативных комментариев было направлено в адрес самих участников давки, особенно тех, кто привел с собой детей.

    Руслан Ветров: «Каждый год такая хрень, из-за одноразовых кепок готовы задавить человека».

    Екатерина Карпова: «Так получилось, что вчера я пошла в этот момент за билетами в кино. Бедных людей в толпе не увидела (попытка оправдать людей). За блокноты, календари и конфеты давили детей… Были мамочки с колясками и малышами на руках… Люди, неужели вы так оголодали?»

    Александр Дудук: «Я не понимаю, что в головах у этих женщин, которые идут туда с детьми. Я понимаю, что они этого не читают. Минимум бы отправил их к психиатру на проверку адекватности восприятия реальности».

    Серж Гагаркин: «Что же вы делаете, люди? Может, уже хватит унижаться, пора и головой подумать».

    Евгений Ерёмин: «Ужас… Полное отсутствие мозга у родителей».

    Юлия Банникова: «Ужас!!! Ради ручки и футболки готовы давить друг друга. Даже животные так себя не ведут!»

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru