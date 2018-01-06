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    Ресторан загорелся в центре Москвы

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    Ресторан загорелся в центре Москвы

    Ресторан загорелся в центре Москвы

    Пожар произошел в ресторане в центре Москвы, посетители эвакуированы.

    Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, пожар произошел в двухэтажном кирпичном здании старой постройки на Покровке. Сообщается, что посетители ресторана покинули помещение до прибытия пожарной охраны.

    По предварительным данным, горение происходило в вентиляционном коробе, площадь пожара уточняется. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, «принятыми мерами в 14 часов 38 минут пожар был локализован, а в 14 часов 48 минут ликвидирован».

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