Ресторан загорелся в центре Москвы

Пожар произошел в ресторане в центре Москвы, посетители эвакуированы.
Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, пожар произошел в двухэтажном кирпичном здании старой постройки на Покровке. Сообщается, что посетители ресторана покинули помещение до прибытия пожарной охраны.
По предварительным данным, горение происходило в вентиляционном коробе, площадь пожара уточняется. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, «принятыми мерами в 14 часов 38 минут пожар был локализован, а в 14 часов 48 минут ликвидирован».
По предварительным данным, горение происходило в вентиляционном коробе, площадь пожара уточняется. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, «принятыми мерами в 14 часов 38 минут пожар был локализован, а в 14 часов 48 минут ликвидирован».
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