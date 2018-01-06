Автор скандальной книги о Трампе предрек ему скорую отставку

Журналист Майкл Вулф — автор книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», публикация которой намечена на 9 января, — уверен, что содержание его работы вынудит президента США оставить свой пост.
В интервью программе Today на радио BBC Майкл Вулф пояснил, что из изложенной в его книге истории следует, что Дональд Трамп «не в состоянии выполнять свою работу». Автор книги уточнил, что нынешний хозяин Белого дома «интеллектуально не способен» справляться с ролью президента США.
По словам Вулфа, сотрудники администрации президента США уже пришли к выводу, что «король-то голый», и подобное восприятие людьми его личности неизбежно приведет к его отставке.
Книга «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» основана на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона. В начале января выдержки из книги попали в СМИ и произвели эффект разорвавшейся бомбы. В ней, в частности, говорится, что и сам Трамп, и его команда были уверены, что выборы им не выиграть, а миллиардер хотел просто стать «самым знаменитым человеком на свете», поэтому победа привела его в ужас.
Юристы Трампа уже потребовали у издательства отказаться от публикации книги Майкла Вулфа, а Стиву Бэннону пригрозили судом. Сам президент США назвал книгу лживой.
По словам Вулфа, сотрудники администрации президента США уже пришли к выводу, что «король-то голый», и подобное восприятие людьми его личности неизбежно приведет к его отставке.
Книга «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» основана на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона. В начале января выдержки из книги попали в СМИ и произвели эффект разорвавшейся бомбы. В ней, в частности, говорится, что и сам Трамп, и его команда были уверены, что выборы им не выиграть, а миллиардер хотел просто стать «самым знаменитым человеком на свете», поэтому победа привела его в ужас.
Юристы Трампа уже потребовали у издательства отказаться от публикации книги Майкла Вулфа, а Стиву Бэннону пригрозили судом. Сам президент США назвал книгу лживой.
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