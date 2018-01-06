Многодетный отец упал со скалы в Турции и погиб: видео

В Турции мужчина сорвался с
20-метровой высоты после неудачного прыжка на вершине скалы. Трагический инцидент снял на видео его приятель.
Как сообщает IHA, трагический случай произошел в Шанлыурфе в первый день наступившего года.
39-летний мужчина в свой день рождения поднялся вместе с друзьями на развалины крепости Урфа и решил продемонстрировать свою ловкость. Он забрался на небольшой утес и спрыгнул с него. Однако удачно приземлиться мужчине не удалось, и он случайно скатился с 20-метровой скалы.
Мужчина от полученных травм скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Отмечается, что он был отцом восьмерых детей.
39-летний мужчина в свой день рождения поднялся вместе с друзьями на развалины крепости Урфа и решил продемонстрировать свою ловкость. Он забрался на небольшой утес и спрыгнул с него. Однако удачно приземлиться мужчине не удалось, и он случайно скатился с 20-метровой скалы.
Мужчина от полученных травм скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Отмечается, что он был отцом восьмерых детей.
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