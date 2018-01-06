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    Многодетный отец упал со скалы в Турции и погиб: видео. несчастные случаи, смерть, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМногодетный отец упал со скалы в Турции и погиб: видео

    Многодетный отец упал со скалы в Турции и погиб: видео

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    Многодетный отец упал со скалы в Турции и погиб: видео

    Многодетный отец упал со скалы в Турции и погиб: видео

    Многодетный отец упал со скалы в Турции и погиб: видео

      В Турции мужчина сорвался с 20-метровой высоты после неудачного прыжка на вершине скалы. Трагический инцидент снял на видео его приятель.

      Как сообщает IHA, трагический случай произошел в Шанлыурфе в первый день наступившего года.

      39-летний мужчина в свой день рождения поднялся вместе с друзьями на развалины крепости Урфа и решил продемонстрировать свою ловкость. Он забрался на небольшой утес и спрыгнул с него. Однако удачно приземлиться мужчине не удалось, и он случайно скатился с 20-метровой скалы.

      Мужчина от полученных травм скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Отмечается, что он был отцом восьмерых детей.

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