Собаки помогли выжить заблудившимся в тайге уральским школьникам

Два школьника спаслись в зимней тайге на Среднем Урале благодаря своим собакам, которые ночью согревали ребят.
Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, два 11-летних мальчика пропали в лесу около города Кушва 4 января. Обнаружили их днем 5 января. Всего в поисках участвовали более 200 сотрудников МЧС, полицейских и волонтеров.
Из сообщения МЧС: «Костер дети не разводили, так как у них не было с собой спичек. Собаки помогали подросткам согреться. Ночью один из мальчишек спал, а второй бодрствовал и периодически будил другого, чтобы тот не замерз».
По информации ведомства, мальчики со своими собаками пошли гулять в лес. По предварительным сведениям, одна из них погналась за белкой, а дети последовали за ней. Спасатели сначала обнаружили детскую кофту, а затем место ночевки мальчиков, после чего вышли к самим подросткам, вывели их из леса и передали медикам. У школьников оказались обморожены пальцы ног.
Из сообщения МЧС: «Костер дети не разводили, так как у них не было с собой спичек. Собаки помогали подросткам согреться. Ночью один из мальчишек спал, а второй бодрствовал и периодически будил другого, чтобы тот не замерз».
По информации ведомства, мальчики со своими собаками пошли гулять в лес. По предварительным сведениям, одна из них погналась за белкой, а дети последовали за ней. Спасатели сначала обнаружили детскую кофту, а затем место ночевки мальчиков, после чего вышли к самим подросткам, вывели их из леса и передали медикам. У школьников оказались обморожены пальцы ног.
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