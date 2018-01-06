Массовую драку в ночном клубе Якутии сняли на видео

Новогодняя вечеринка в одном из развлекательных заведений Якутии закончилась массовым побоищем.
Как сообщают региональные СМИ, драка произошла в заведении «Сунгари» в центре Якутска примерно в 05:00 по местному времени.
Драка попала в объектив камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, толпа молодых людей сошлась стенка на стенку у переполненной раздевалки.
По факту произошедшего полиция начала проверку.
Драка попала в объектив камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, толпа молодых людей сошлась стенка на стенку у переполненной раздевалки.
По факту произошедшего полиция начала проверку.
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