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    Массовую драку в ночном клубе Якутии сняли на видео. драки и избиения, Новый год, ночные клубы, Якутия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМассовую драку в ночном клубе Якутии сняли на видео

    Массовую драку в ночном клубе Якутии сняли на видео

    7 комментариев
    Массовую драку в ночном клубе Якутии сняли на видео

    Массовую драку в ночном клубе Якутии сняли на видео

    Массовую драку в ночном клубе Якутии сняли на видео

      Новогодняя вечеринка в одном из развлекательных заведений Якутии закончилась массовым побоищем.

      Как сообщают региональные СМИ, драка произошла в заведении «Сунгари» в центре Якутска примерно в 05:00 по местному времени.

      Драка попала в объектив камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, толпа молодых людей сошлась стенка на стенку у переполненной раздевалки.

      По факту произошедшего полиция начала проверку.

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