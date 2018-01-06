Мужчина и двое детей погибли при пожаре в Татарстане

Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Мензелинском районе Татарстана.

Как сообщает ГУ МЧС России по региону, о пожаре стало известно около 07:00. После того как пожарные справились с огнем, они обнаружили тела погибших — мальчика 2002 г. р. , мужчины 1975 г. р. и мальчика 2012 г. р. Сообщается, что накануне вечером хозяйка дома ушла на работу, в доме оставался ее муж с двумя детьми.



Известно, что одноэтажный бревенчатый дом был электрифицирован, не газифицирован, для отопления использовались обогреватели. По данным МЧС, основная возможная причина — нарушение правил устройства и монтажа электрооборудования.