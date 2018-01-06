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    Свыше 15 тыс. россиян прошли биометрический контроль на границе с Украиной

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    • Фото: Сивков Петр / ТАСС
    Свыше 15 тыс. россиян прошли биометрический контроль на границе с Украиной

    Свыше 15 тыс. россиян прошли биометрический контроль на границе с Украиной

    Свыше 15 тыс. россиян прошли биометрический контроль на границе с Украиной
  • Фото: Сивков Петр / ТАСС

    • Биометрический контроль при въезде на Украину с начала года прошли почти 15,5 тыс. россиян. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

    Всего, по его данным, которые он озвучил в эфире телеканала «112.Украина», с начала действия системы биометрического контроля на украинской границе его прошли 22,5 тысячи человек.

    Олег Слободян: «В целом с начала года более 22,5 тысячи лиц прошли биометрический контроль. Это граждане 70 стран, которые, согласно решению СНБО, должны проходить биометрический контроль. Из этих 22,5 тысячи почти 15,5 тысячи — граждане Российской Федерации».

    Слободян также подчеркнул, что база биометрического контроля только начала наполняться, поэтому связывать отказы во въезде на Украину с ее работой преждевременно.

    По информации Госпогранслужбы, система биометрического контроля работает эффективно, «серьезных проблем не замечено».

    Система фиксации биометрических данных начала работу на границе Украины 1 января. Она касается граждан 71 государства, «откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины», и лиц без гражданства.

    В МИД РФ заявили, что этот шаг нарушает многолетнее межправительственное соглашение о безвизовых поездках и принципы цивилизованного общения государств.

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