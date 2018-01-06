Петербурженка умерла после пяти часов ожидания помощи в больнице

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Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства смерти пожилой женщины в одной из городских больниц.
По данным управления СК РФ по Санкт-Петербургу, 80-летняя пенсионерка скончалась в пятницу в одной из больниц Красносельского района.
Ранее в прессе сообщалось, что женщина была госпитализирована в предынсультном состоянии в городскую больницу №15, где ей более пяти часов не оказывали помощь.
Ранее в прессе сообщалось, что женщина была госпитализирована в предынсультном состоянии в городскую больницу №15, где ей более пяти часов не оказывали помощь.
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