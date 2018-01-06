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    Мертвого младенца нашли среди мусора в Чебоксарах

    2 комментария
    • Фото: grani21.ru
    Мертвого младенца нашли среди мусора в Чебоксарах

    Мертвого младенца нашли среди мусора в Чебоксарах

    Мертвого младенца нашли среди мусора в Чебоксарах
  • Фото: grani21.ru

    • Тело новорожденного ребенка нашли на территории мусоросортировочного комплекса в Чебоксарах, следователи возбудили уголовное дело.

    По информации СУ СК по Чувашии, накануне в Чебоксарах на мусоросортировочном комплексе среди бытовых отходов было обнаружено тело младенца. Следственные органы завели дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

    По информации ведомства, в настоящее время устанавливается, кто причастен к этому преступлению, назначена и проводится медицинская экспертиза.

    Пресс-служба МВД по Чувашской Республике сообщает, что полиция устанавливает личность женщины, бросившей новорожденного ребенка.

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