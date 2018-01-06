Пять человек погибли в ДТП в Нижегородской области

Пять человек погибли в субботу в результате столкновения легкового автомобиля и бензовоза в Нижегородской области.

По информации регионального управления ГИБДД, авария произошла сегодня около 8:00 мск на 212-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов в Починковском районе.



Из сообщения УГИБДД по Нижегородской области: «Столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и бензовоз MAN. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и находившиеся в нем четыре пассажира».



В настоящее время на месте аварии работают сотрудники УГИБДД. Причины аварии устанавливаются.