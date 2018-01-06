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    Пять человек погибли в ДТП в Нижегородской области

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    • Фото: Галина Подобуева /vk.com
    Пять человек погибли в ДТП в Нижегородской области

    Пять человек погибли в ДТП в Нижегородской области

    Пять человек погибли в ДТП в Нижегородской области
  • Фото: Галина Подобуева /vk.com

    • Пять человек погибли в субботу в результате столкновения легкового автомобиля и бензовоза в Нижегородской области.

    По информации регионального управления ГИБДД, авария произошла сегодня около 8:00 мск на 212-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов в Починковском районе.

    Из сообщения УГИБДД по Нижегородской области: «Столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и бензовоз MAN. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и находившиеся в нем четыре пассажира».

    В настоящее время на месте аварии работают сотрудники УГИБДД. Причины аварии устанавливаются.

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