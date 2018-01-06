В Минобороны раскрыли подробности сближения Су-30 и F-15 над Балтикой

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Су-30 в ноябре и декабре прошлого года выполняли плановые учебно-тренировочные полеты над нейтральными водами Балтики, сообщили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что полеты истребителей 23 ноября и 13 декабря проходили в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Пресс-служба Минобороны РФ: «Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств».
В Минобороны подтвердили, что к Су-30 приблизились несколько F-15. Самолеты НАТО, как уточнили в ведомстве, «приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились», сообщает ТАСС.
Ранее Пентагон опубликовал видео сопровождения двух российских истребителей в Балтийском регионе. По заявлению американского военного ведомства, речь идет о полетах 23 ноября и 13 декабря. Отмечалось, что «перехват был организован, потому что российские самолеты не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полетов».
Пресс-служба Минобороны РФ: «Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств».
В Минобороны подтвердили, что к Су-30 приблизились несколько F-15. Самолеты НАТО, как уточнили в ведомстве, «приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились», сообщает ТАСС.
Ранее Пентагон опубликовал видео сопровождения двух российских истребителей в Балтийском регионе. По заявлению американского военного ведомства, речь идет о полетах 23 ноября и 13 декабря. Отмечалось, что «перехват был организован, потому что российские самолеты не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полетов».
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