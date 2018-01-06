Соседи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Соседи 16+
    •  

    В Минобороны раскрыли подробности сближения Су-30 и F-15 над Балтикой

    8 комментариев
    В Минобороны раскрыли подробности сближения <nobr>Су-30</nobr> и <nobr>F-15</nobr> над Балтикой

    В Минобороны раскрыли подробности сближения Су-30 и F-15 над Балтикой

    В Минобороны раскрыли подробности сближения <nobr>Су-30</nobr> и <nobr>F-15</nobr> над Балтикой
  • Фото: Reuters © 2018

    • Российские Су-30 в ноябре и декабре прошлого года выполняли плановые учебно-тренировочные полеты над нейтральными водами Балтики, сообщили в Минобороны.

    В ведомстве добавили, что полеты истребителей 23 ноября и 13 декабря проходили в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Пресс-служба Минобороны РФ: «Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств».

    В Минобороны подтвердили, что к Су-30 приблизились несколько F-15. Самолеты НАТО, как уточнили в ведомстве, «приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились», сообщает ТАСС.

    смотретьПентагон опубликовал видео сопровождения российских Су-30 на Балтике
    Пентагон опубликовал видео сопровождения российских Су-30 на Балтике
    Ранее Пентагон опубликовал видео сопровождения двух российских истребителей в Балтийском регионе. По заявлению американского военного ведомства, речь идет о полетах 23 ноября и 13 декабря. Отмечалось, что «перехват был организован, потому что российские самолеты не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полетов».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru