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    Малайзия согласилась возобновить поиски пропавшего в 2014 году Boeing

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    Малайзия согласилась возобновить поиски пропавшего в 2014 году Boeing

    Малайзия согласилась возобновить поиски пропавшего в 2014 году Boeing

    Малайзийское правительство согласилось начать поиски пропавшего без вести в марте 2014 года лайнера MH370.

    Для проведения поисковых операций была привлечена американская компания Ocean Infinity, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Channel News Asia. Родственников пассажиров оповестили о том, что поисковое судно вышло в зону поисков во вторник.

    На борту самолета, который исчез с радаров 8 марта 2014 года, находились 12 членов экипажа и 277 пассажиров. Лайнер искали три года усилиями нескольких стран, потратив на операцию в общей сложности более 160 миллионов долларов.

    Предполагается, что самолет резко изменил курс и разбился в южной части Индийского океана, однако точное место крушения так и не установили. В середине января 2017 года власти Китая, Австралии и Малайзии объявили о приостановке поисковой операции.

    Американская компания Ocean Infinity в начале августа прошлого года предложила свои услуги в проведении поисковой операции родственникам пассажиров пропавшего лайнера. Она занимается исследованиями морского дна и проводит поиски на большой глубине с использованием аппаратуры, работающей в автономном режиме, сотрудничает с частными корпорациями и исследовательскими проектами. Компания согласилась взять плату за услуги только в случае обнаружения корпуса лайнера.

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