Сочи впервые принимает «Рождественские спортивные игры» для детей

В Сочи в канун Рождества вновь звучат команды тренеров и голоса олимпийских чемпионов, правда, будущих. На знаменитых спортивных объектах соревнуются начинающие футболисты, хоккеисты, баскетболисты и не только. Тысячи школьников со всей России приехали на первые «Рождественские спортивные игры». Чтобы в праздник не расставаться с родителями, развлечения придумали для всей семьи — песни, забеги и творческие конкурсы.

На «Рождественские игры» в Сочи приехали около 5 тысяч детей со всей России. Больше всего заявок пришло от любительских футбольных клубов. Спортивный лагерь «Планета чемпионов» создал на курорте комфортные условия для того, чтобы дети смогли не только пинать мяч о стену в своем дворе.



«Рождественские игры» проходят почти во всех олимпийских объектах Сочи. Тренируются хоккеисты, баскетболисты, на тренировочных полях проходит кубок по футболу. Всего в играх принимает участие более 30 команд со всей России. Следующий шаг — международный турнир.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Андрея Михайлова.

