Постпред РФ: «побудительные месседжи» США иранскому народу дали обратный эффект

США в Совете Безопасности ООН вынесли предупреждение Ирану. На экстренном заседании обсудили массовые протесты в стране. Постпред Штатов Никки Хейли попыталась убедить дипломатов в том, что в Тегеране нарушают права человека, но с ней согласились далеко не все.
Пообещав поддержать антиправительственные выступления в Иране, Соединенные Штаты решили обратиться за помощью к Совету Безопасности ООН. Одного заявления Госдепа с требованием обеспечить свободу выступлений иранским оппозиционерам Вашингтону явно показалось недостаточно. Для усиления давления на Иран США нужен целый хор голосов, а пока он получается не стройным. Отсюда и желание заручиться поддержкой в ООН.
Никки Хейли, постпред США при ООН: «Некоторые коллеги считают, что нарушения прав человека не имеют значения. Они убеждены, что сущность прав и свобод граждан определяется государством. США не приемлют такого подхода. Гражданские свободы — не подарок режима, а неотъемлемая часть прав человека».
США считают, что выступления оппозиции, в которых погибли больше 20 человек, были жестоко подавлены иранскими властями. И если международное сообщество сейчас не скажет свое веское слово, то Тегеран дальше будет действовать еще жестче. При этом претензии, которые предъявляет властям иранская оппозиция, судя по выступлению американского постпреда, удивительным образом совпадают с претензиями Вашингтона к Тегерану — спонсирование терроризма, распространение хаоса и нестабильности в регионе.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Истинная подоплека причин созыва сегодняшнего заседания кроется не в попытке защитить права человека и интересы иранского народа, а в завуалированной попытке использовать текущий момент для продолжения линии на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы».
Если следовать американской логике, отметил российский постпред, то Совбез ООН можно было бы созвать и после разгона демонстраций темнокожих в американском Фергюсоне, и после разгона митингов Occupy Wall Street («Захвати Уолл-стрит») на Манхэттене.
К тому же в Иране антиправительственные выступления уже несколько дней как сошли на нет и по стране прошла волна проправительственных демонстраций, о которых Никки Хейли на заседании не сказала ни слова.
Василий Небензя: «Кстати, нам за это стоило бы поблагодарить Вашингтон, поскольку во многом в результате его энергичных поощрительных и побудительных месседжей иранскому народу произошла консолидация иранского общества на почве антиамериканских настроений».
Даже Франция, которая обычно на Совбезе поддерживает Соединенные Штаты, на этот раз заявила, что протесты в Иране не угрожают международному миру и безопасности, а значит, являются внутренним делом страны, любое вмешательство в которое контрпродуктивно.
Неудача в Совбезе вряд ли что-то изменит в позиции США по Ирану. Буквально накануне заседания Вашингтон в одностороннем порядке ввел новые санкции против республики и дал понять, что готов и дальше закручивать экономические гайки.
Никки Хейли, постпред США при ООН: «Некоторые коллеги считают, что нарушения прав человека не имеют значения. Они убеждены, что сущность прав и свобод граждан определяется государством. США не приемлют такого подхода. Гражданские свободы — не подарок режима, а неотъемлемая часть прав человека».
США считают, что выступления оппозиции, в которых погибли больше 20 человек, были жестоко подавлены иранскими властями. И если международное сообщество сейчас не скажет свое веское слово, то Тегеран дальше будет действовать еще жестче. При этом претензии, которые предъявляет властям иранская оппозиция, судя по выступлению американского постпреда, удивительным образом совпадают с претензиями Вашингтона к Тегерану — спонсирование терроризма, распространение хаоса и нестабильности в регионе.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Истинная подоплека причин созыва сегодняшнего заседания кроется не в попытке защитить права человека и интересы иранского народа, а в завуалированной попытке использовать текущий момент для продолжения линии на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы».
Если следовать американской логике, отметил российский постпред, то Совбез ООН можно было бы созвать и после разгона демонстраций темнокожих в американском Фергюсоне, и после разгона митингов Occupy Wall Street («Захвати Уолл-стрит») на Манхэттене.
К тому же в Иране антиправительственные выступления уже несколько дней как сошли на нет и по стране прошла волна проправительственных демонстраций, о которых Никки Хейли на заседании не сказала ни слова.
Василий Небензя: «Кстати, нам за это стоило бы поблагодарить Вашингтон, поскольку во многом в результате его энергичных поощрительных и побудительных месседжей иранскому народу произошла консолидация иранского общества на почве антиамериканских настроений».
Даже Франция, которая обычно на Совбезе поддерживает Соединенные Штаты, на этот раз заявила, что протесты в Иране не угрожают международному миру и безопасности, а значит, являются внутренним делом страны, любое вмешательство в которое контрпродуктивно.
Неудача в Совбезе вряд ли что-то изменит в позиции США по Ирану. Буквально накануне заседания Вашингтон в одностороннем порядке ввел новые санкции против республики и дал понять, что готов и дальше закручивать экономические гайки.
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