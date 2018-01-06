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    Букингемский дворец сообщил о беременности старшей внучки Елизаветы II

    13 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Matthew Childs
    Букингемский дворец сообщил о беременности старшей внучки Елизаветы II

    Букингемский дворец сообщил о беременности старшей внучки Елизаветы II

    Букингемский дворец сообщил о беременности старшей внучки Елизаветы II
  • Фото: Reuters © 2018, Matthew Childs

    • Старшая внучка британской королевы Елизаветы II Зара Филлипс и ее муж Майк Тиндэлл ожидают ребенка.

    Об этом информировал Букингемский дворец со ссылкой на представителя семьи Зары, который сообщил: «Я могу подтвердить, что Зара беременна вторым ребенком». Отмечается также, что «королева и члены королевской семьи были очень рады услышать эту новость», сообщает ТАСС.

    У состоящих в браке с 2011 года Зары и Майка уже есть один ребенок — дочь Мия Грейс Тиндэлл, родившаяся в 2014 году. Следующая беременность Зары прервалась выкидышем в конце 2016 года.

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