Букингемский дворец сообщил о беременности старшей внучки Елизаветы II

Старшая внучка британской королевы Елизаветы II Зара Филлипс и ее муж Майк Тиндэлл ожидают ребенка.
Об этом информировал Букингемский дворец со ссылкой на представителя семьи Зары, который сообщил: «Я могу подтвердить, что Зара беременна вторым ребенком». Отмечается также, что «королева и члены королевской семьи были очень рады услышать эту новость», сообщает ТАСС.
У состоящих в браке с 2011 года Зары и Майка уже есть один ребенок — дочь Мия Грейс Тиндэлл, родившаяся в 2014 году. Следующая беременность Зары прервалась выкидышем в конце 2016 года.
У состоящих в браке с 2011 года Зары и Майка уже есть один ребенок — дочь Мия Грейс Тиндэлл, родившаяся в 2014 году. Следующая беременность Зары прервалась выкидышем в конце 2016 года.
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