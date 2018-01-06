Ведущие российские художники расписали купол Аланского мужского монастыря

В рождественский сочельник верующих ждут в Аланском Свято-Успенском мужском монастыре — исторически сложившемся центре православия на Северном Кавказе. Прихожане увидят результаты трудов ведущих российских художников-иконописцев . Внутреннее убранство главного храма монастыря выполняется в древнеаланском стиле, который близок к византийскому.

Как сообщает корреспондент НТВ Максим Березин, ключи к Аланскому монастырю команда иконописцев из Нижнего Новгорода, Самары и Палеха подобрала не сразу. В каком стиле расписывать храм, похожий на средневековую крепость, если в портфолио сплошь голубые маковки церквей?



Сусальное золото, сложные орнаменты — привычная стилистика православных храмов плохо сочетается с архитектурой этого монастыря, словно вырубленного в скале. Вот и приходится художникам на ходу искать в канонической иконописи кавказское настроение.



На худсовете решили, что монастырю подходит византийский стиль: лаконичные линии, подчеркнуто строгие лики святых, неброские пастельные тона, как на фресках давно исчезнувших храмов.



Позади самый сложный этап — роспись купола. Настоятель монастыря не спускал с иконописцев глаз, пока они не закончили работу над ликом Спасителя. Для художников это стало своеобразным экзаменом на мастерство.



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