Военные доставили в Сирию 25 тонн продуктов и подарков из Ингушетии

Российские военные доставили в Сирию новую большую партию гуманитарной помощи. Двадцать пять тонн самого необходимого собрали общественные организации Ингушетии.

Как подчеркнули в центре примирения враждующих сторон, посылки будут выдавать всему населению, вне зависимости от национальности или вероисповедания. Акция охватит как минимум 15 тысяч семей.



Михаил Завалкин, заместитель начальника центра примирения враждующих сторон: «В коробках находятся сладкие подарки детям к Новому году, школьные и канцелярские принадлежности, а также продовольственные наборы, мука, крупы, а также все самое необходимое для семей беженцев, сирот, а также для семей, потерявших своих кормильцев».



С авиабазы Хмеймим часть груза уже переправили в Дамаск военным транспортником Ан-26. В пути его сопровождали истребители су-34 и су-35.