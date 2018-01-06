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    Военные доставили в Сирию 25 тонн продуктов и подарков из Ингушетии. Ингушетия, Сирия, армия и флот РФ, благотворительность. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВоенные доставили в Сирию 25 тонн продуктов и подарков из Ингушетии

    Военные доставили в Сирию 25 тонн продуктов и подарков из Ингушетии

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    Военные доставили в Сирию 25 тонн продуктов и подарков из Ингушетии

    Военные доставили в Сирию 25 тонн продуктов и подарков из Ингушетии

    Военные доставили в Сирию 25 тонн продуктов и подарков из Ингушетии

      Российские военные доставили в Сирию новую большую партию гуманитарной помощи. Двадцать пять тонн самого необходимого собрали общественные организации Ингушетии.

      Как подчеркнули в центре примирения враждующих сторон, посылки будут выдавать всему населению, вне зависимости от национальности или вероисповедания. Акция охватит как минимум 15 тысяч семей.

      Михаил Завалкин, заместитель начальника центра примирения враждующих сторон: «В коробках находятся сладкие подарки детям к Новому году, школьные и канцелярские принадлежности, а также продовольственные наборы, мука, крупы, а также все самое необходимое для семей беженцев, сирот, а также для семей, потерявших своих кормильцев».

      С авиабазы Хмеймим часть груза уже переправили в Дамаск военным транспортником Ан-26. В пути его сопровождали истребители су-34 и су-35.

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