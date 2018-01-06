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    Сборная Канады в 17-й раз выиграла молодежный ЧМ по хоккею

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    Сборная Канады в <nobr>17-й</nobr> раз выиграла молодежный ЧМ по хоккею

    Сборная Канады в 17-й раз выиграла молодежный ЧМ по хоккею

    Сборная Канады в <nobr>17-й</nobr> раз выиграла молодежный ЧМ по хоккею
  • Фото: Associated Press © 2018, Jeffrey T. Barnes

    • Звание чемпиона мира среди игроков не старше 20 лет завоевала молодежная сборная Канады по хоккею.

    В финале соревнования, которое прошло в американском Баффало (штат Нью-Йорк), канадские хоккеисты одержали победу над сверстниками из сборной Швеции со счетом 3:1. В составе победителей шайбы забросили Диллон Дьюд (22-я минута), Тайлер Стинберген (59) и Алекс Форментон (59). У шведов отличился Тим Содерлунд (32).

    В матче за третье место сборная США разгромила команду Чехии со счетом 9:3. Российская сборная сумела дойти до четвертьфинала, где уступила команде США.

    Канадцы в 17-й раз в истории стали победителями молодежного чемпионата мира. В предыдущий раз сборная Канады побеждала в 2015-м году, когда в финале турнира одолела сборную России со счетом 5:4, напоминает ТАСС.

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