Сборная Канады в 17-й раз выиграла молодежный ЧМ по хоккею

Звание чемпиона мира среди игроков не старше 20 лет завоевала молодежная сборная Канады по хоккею.
В финале соревнования, которое прошло в американском Баффало (штат Нью-Йорк), канадские хоккеисты одержали победу над сверстниками из сборной Швеции со счетом 3:1. В составе победителей шайбы забросили Диллон Дьюд (22-я минута), Тайлер Стинберген (59) и Алекс Форментон (59). У шведов отличился Тим Содерлунд (32).
В матче за третье место сборная США разгромила команду Чехии со счетом 9:3. Российская сборная сумела дойти до четвертьфинала, где уступила команде США.
Канадцы в 17-й раз в истории стали победителями молодежного чемпионата мира. В предыдущий раз сборная Канады побеждала в 2015-м году, когда в финале турнира одолела сборную России со счетом 5:4, напоминает ТАСС.
В матче за третье место сборная США разгромила команду Чехии со счетом 9:3. Российская сборная сумела дойти до четвертьфинала, где уступила команде США.
Канадцы в 17-й раз в истории стали победителями молодежного чемпионата мира. В предыдущий раз сборная Канады побеждала в 2015-м году, когда в финале турнира одолела сборную России со счетом 5:4, напоминает ТАСС.
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