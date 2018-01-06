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    Трамп запросил у Конгресса 18 млрд долларов на стену на границе с Мексикой

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    Трамп запросил у Конгресса 18 млрд долларов на стену на границе с Мексикой

    Трамп запросил у Конгресса 18 млрд долларов на стену на границе с Мексикой

    Трамп запросил у Конгресса 18 млрд долларов на стену на границе с Мексикой
  • Фото: Associated Press © 2018, Manuel Balce Ceneta

    • Президент США Дональда Трампа запросил Конгресс выделить 18 млрд долларов на начало строительства стены на границе с Мексикой.

    Об этом сообщает газета Washington Post. Издание ссылается на документ, который оказался в его распоряжении.

    Отмечается, что запрошенные деньги администрация президента намеревается потратить на возведение 508,6 км дополнительных ограждений, а также на укрепление еще 655 км уже существующих. При этом Белый дом обещает к 2027 году защитить искусственными барьерами более половины (около 3218 километров) границы с Мексикой.

    Напомним, во время избирательной кампании Трамп обещал своим избирателям построить стену на границе с Мексикой. При этом Трамп неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге Мексика заплатит сама, однако мексиканские власти высказались категорически против участия в данном проекте.

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