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    В Мексике на капоте такси нашли пять отрезанных голов

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    • Фото: twitter.com
    В Мексике на капоте такси нашли пять отрезанных голов

    В Мексике на капоте такси нашли пять отрезанных голов

    В Мексике на капоте такси нашли пять отрезанных голов
  • Фото: twitter.com

    • В мексиканском штате Веракрус полицейские нашли пять отрезанных голов на капоте машины такси.

    Машина с отрезанными головами на капоте была оставлена на дороге в муниципалитете Тлакотальпан. Остальные части тел убитых полицейские нашли в мешках, брошенных в салоне автомобиля.

    Там же обнаружилось «наркопослание» от имени одного из мексиканских картелей «Халиско — Новое поколение». В полиции полагают, что это указывает на причастность к убийству наркомафии.

    Как отмечает РИА Новости, в штате Веракрус раньше действовали два наркокартеля — «Лос-Сетас» и «Залив». Теперь к ним присоединился «Халиско». Наркогруппировки соперничают друг с другом в поставках наркотиков в США.

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