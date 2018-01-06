В Мексике на капоте такси нашли пять отрезанных голов

В мексиканском штате Веракрус полицейские нашли пять отрезанных голов на капоте машины такси.
Машина с отрезанными головами на капоте была оставлена на дороге в муниципалитете Тлакотальпан. Остальные части тел убитых полицейские нашли в мешках, брошенных в салоне автомобиля.
Там же обнаружилось «наркопослание» от имени одного из мексиканских картелей «Халиско — Новое поколение». В полиции полагают, что это указывает на причастность к убийству наркомафии.
Как отмечает РИА Новости, в штате Веракрус раньше действовали два наркокартеля — «Лос-Сетас» и «Залив». Теперь к ним присоединился «Халиско». Наркогруппировки соперничают друг с другом в поставках наркотиков в США.
Там же обнаружилось «наркопослание» от имени одного из мексиканских картелей «Халиско — Новое поколение». В полиции полагают, что это указывает на причастность к убийству наркомафии.
Как отмечает РИА Новости, в штате Веракрус раньше действовали два наркокартеля — «Лос-Сетас» и «Залив». Теперь к ним присоединился «Халиско». Наркогруппировки соперничают друг с другом в поставках наркотиков в США.
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