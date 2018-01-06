Сценариста «Малышки на миллион» Пола Хаггиса обвинили в изнасиловании

Сразу три женщины обвинили
канадско-американского сценариста, режиссера и продюсера Пола Хаггиса в домогательствах. Еще одна заявила, что была изнасилована Хаггисом в 2013 году.
В декабре 2017 года публицист Хейли Брист подала против Хаггиса гражданский иск об изнасиловании в 2013 году. В январе этого года еще три женщины анонимно заявили о домогательствах и агрессивных действиях со стороны режиссера. По их словам, инциденты происходили между 1996 и 2005 годами, сообщает издание Buzz Feed.
Сам Хаггис «полностью отрицает эти обвинения». Как заявила его адвокат Кристин Лепера, режиссер «никого не насиловал».
В сфере кинематографа Хаггис известен как сценарист и продюсер фильма «Малышка на миллион», получившего четыре премии «Оскар», в том числе как «лучший фильм». После этого он написал сценарий и снял фильм «Столкновение», который также получил две премии «Оскара». По сценарию Хаггиса также сняты «Письма с Иводзимы» и один из фильмов «Бондианы» — «Казино Рояль».
В 2017 году в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами. В центре скандалов оказались известные фигуры шоу-бизнеса, спорта, киноиндустрии и политики. Первый крупный скандал был связан с именем американского продюсера Харви Вайнштейна. Затем в домогательствах обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, даже певицу Мэрайю Кэри и многих других.
Сам Хаггис «полностью отрицает эти обвинения». Как заявила его адвокат Кристин Лепера, режиссер «никого не насиловал».
В сфере кинематографа Хаггис известен как сценарист и продюсер фильма «Малышка на миллион», получившего четыре премии «Оскар», в том числе как «лучший фильм». После этого он написал сценарий и снял фильм «Столкновение», который также получил две премии «Оскара». По сценарию Хаггиса также сняты «Письма с Иводзимы» и один из фильмов «Бондианы» — «Казино Рояль».
В 2017 году в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами. В центре скандалов оказались известные фигуры шоу-бизнеса, спорта, киноиндустрии и политики. Первый крупный скандал был связан с именем американского продюсера Харви Вайнштейна. Затем в домогательствах обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, даже певицу Мэрайю Кэри и многих других.
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