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    Житель Камчатки погиб во время поездки на снегоходе, еще один пропал

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    Житель Камчатки погиб во время поездки на снегоходе, еще один пропал

    Житель Камчатки погиб во время поездки на снегоходе, еще один пропал

    Поездка на снегоходе в пургу закончилась трагедией для двоих жителей Камчатки. Один из них погиб, его товарища ищут спасатели.

    Все произошло в пятницу в районе бухты Подутесная, куда трое товарищей из села Никольское отправились на снегоходе. Во время поездки снегоход сломался, в районе, где случилась авария, не было мобильной связи, и двое мужчин отправились за помощью пешком. Третий остался на месте чинить снегоход. Не дождавшись возвращения друзей, он пошел на поиски и обнаружил тело одного из них.

    Позже мужчине удалось найти зону покрытия мобильной связи и вызвать помощь. Прибывшие на место спасатели оказали ему первую помощь и доставили его в село, передает ТАСС.

    В поисках пропавшего мужчины, по данным регионального ГУ МЧС, задействованы более 30 человек. Среди них спасатели, волонтеры и полицейские. Отмечается, что поисковой операции мешают сильный ветер и метель.

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