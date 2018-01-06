Житель Камчатки погиб во время поездки на снегоходе, еще один пропал

Поездка на снегоходе в пургу закончилась трагедией для двоих жителей Камчатки. Один из них погиб, его товарища ищут спасатели.
Все произошло в пятницу в районе бухты Подутесная, куда трое товарищей из села Никольское отправились на снегоходе. Во время поездки снегоход сломался, в районе, где случилась авария, не было мобильной связи, и двое мужчин отправились за помощью пешком. Третий остался на месте чинить снегоход. Не дождавшись возвращения друзей, он пошел на поиски и обнаружил тело одного из них.
Позже мужчине удалось найти зону покрытия мобильной связи и вызвать помощь. Прибывшие на место спасатели оказали ему первую помощь и доставили его в село, передает ТАСС.
В поисках пропавшего мужчины, по данным регионального ГУ МЧС, задействованы более 30 человек. Среди них спасатели, волонтеры и полицейские. Отмечается, что поисковой операции мешают сильный ветер и метель.
Позже мужчине удалось найти зону покрытия мобильной связи и вызвать помощь. Прибывшие на место спасатели оказали ему первую помощь и доставили его в село, передает ТАСС.
В поисках пропавшего мужчины, по данным регионального ГУ МЧС, задействованы более 30 человек. Среди них спасатели, волонтеры и полицейские. Отмечается, что поисковой операции мешают сильный ветер и метель.
Комментарии