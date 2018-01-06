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    «Грузинский легион» покинул бригаду ВСУ после конфликта с командованием

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    • Фото: facebook.com
    «Грузинский легион» покинул бригаду ВСУ после конфликта с командованием

    «Грузинский легион» покинул бригаду ВСУ после конфликта с командованием

    «Грузинский легион» покинул бригаду ВСУ после конфликта с командованием
  • Фото: facebook.com

    • «Грузинский национальный легион» сообщил о выходе из 54-й бригады ВСУ из-за некомпетентности и незаконных действий ее командования.

    В сообщении, опубликованном в Facebook «грузинского легиона», говорится, что подразделение полным составом вышло из состава бригады ВСУ еще 20 декабря прошлого года. При этом отмечается, что решение о выходе было принято из-за «некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им».

    Также упоминается об операции, прошедшей 16 декабря 2017 года, «при которой были ранены 11 бойцов легиона и 25 батальона». Кроме того, представители «легиона» заявляют, что грузинских бойцов пытались депортировать из военного госпиталя, чтобы помешать им «рассказать правду о незаконных приказах» командира. Также у грузинских военных были изъяты личные вещи, транспортные средства и амуниция, в том числе переданные волонтерами бронежилеты, каски и прицелы.

    «Грузинский легион» был основан в 2014 году для участия в военных действиях на востоке Украины. С 2016 года подразделение входило в состав 54-й механизированной бригады ВСУ.

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