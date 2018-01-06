Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  
    Пентагон опубликовал видео сопровождения российских Су-30 на Балтике. Пентагон, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПентагон опубликовал видео сопровождения российских Су-30 на Балтике

    Пентагон опубликовал видео сопровождения российских Су-30 на Балтике

    4 комментария
    Пентагон опубликовал видео сопровождения российских <nobr>Су-30</nobr> на Балтике

    Пентагон опубликовал видео сопровождения российских Су-30 на Балтике

    Пентагон опубликовал видео сопровождения российских <nobr>Су-30</nobr> на Балтике

      Минобороны США опубликовало видеозапись сопровождения ВВС США двух российских истребителей Су-30 на Балтике.

      В Пентагоне отмечают, что запечатленные на видеозаписи события произошли 23 ноября и 13 декабря 2017 года.

      Само видео смонтировано из нескольких отрывков. В первом американских летчиков поднимают по тревоге. В двух следующих отрывках видно как американские истребители поднимаются на перехват российских Су-30 и летят рядом с ними в международном воздушном пространстве около Балтийского региона.

      В комментариях, сопровождающих видео, отмечается, что «перехват был организован, потому что российские самолеты не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полетов».

      Добавим, что в Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты военной авиации выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru