Пентагон опубликовал видео сопровождения российских Су-30 на Балтике

Минобороны США опубликовало видеозапись сопровождения ВВС США двух российских истребителей
Су-30 на Балтике.
В Пентагоне отмечают, что запечатленные на видеозаписи события произошли 23 ноября и 13 декабря 2017 года.
Само видео смонтировано из нескольких отрывков. В первом американских летчиков поднимают по тревоге. В двух следующих отрывках видно как американские истребители поднимаются на перехват российских Су-30 и летят рядом с ними в международном воздушном пространстве около Балтийского региона.
В комментариях, сопровождающих видео, отмечается, что «перехват был организован, потому что российские самолеты не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полетов».
Добавим, что в Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты военной авиации выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Само видео смонтировано из нескольких отрывков. В первом американских летчиков поднимают по тревоге. В двух следующих отрывках видно как американские истребители поднимаются на перехват российских Су-30 и летят рядом с ними в международном воздушном пространстве около Балтийского региона.
В комментариях, сопровождающих видео, отмечается, что «перехват был организован, потому что российские самолеты не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полетов».
Добавим, что в Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты военной авиации выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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