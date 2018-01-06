Белый дом запросил предпросмотр фильма Спилберга «Секретное досье»

Белый дом попросил режиссера Стивена Спилберга провести предпросмотр фильма «Секретное досье», в котором сыграли Том Хэнкс и Мэрил Стрип.
Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
В новом фильме Спилберга рассказывается история главного редактора газеты The Washington Post Бена Брэдли, в руки которого в 70-х годах ХХ века попала секретная переписка о вьетнамской войне. Редактор, которого в фильме играет Том Хэнкс, опубликовал ее вопреки угрозам со стороны администрации президента США Ричарда Никсона.
Добавим, что и том Хэнкс, и исполнительница главной женской роли Мэрил Стрип часто критикуют президента США Дональда Трампа. А газета Washington Post, о которой идет речь в ленте, регулярно публикует компрометирующие статьи о Трампе. Лидер США называет их «фейковыми новостями».
Между тем практика предварительных показов не нова для Белого дома. В частности, Барак Обама, будучи президентом страны, часто просил показать ему ту или иную картину заранее, ссылаясь на занятость.
В новом фильме Спилберга рассказывается история главного редактора газеты The Washington Post Бена Брэдли, в руки которого в 70-х годах ХХ века попала секретная переписка о вьетнамской войне. Редактор, которого в фильме играет Том Хэнкс, опубликовал ее вопреки угрозам со стороны администрации президента США Ричарда Никсона.
Добавим, что и том Хэнкс, и исполнительница главной женской роли Мэрил Стрип часто критикуют президента США Дональда Трампа. А газета Washington Post, о которой идет речь в ленте, регулярно публикует компрометирующие статьи о Трампе. Лидер США называет их «фейковыми новостями».
Между тем практика предварительных показов не нова для Белого дома. В частности, Барак Обама, будучи президентом страны, часто просил показать ему ту или иную картину заранее, ссылаясь на занятость.
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