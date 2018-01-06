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    Белый дом запросил предпросмотр фильма Спилберга «Секретное досье»

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    • Кадр из фильма «Секретное досье», реж. Стивен Спилберг, США, 2017г.
    Белый дом запросил предпросмотр фильма Спилберга «Секретное досье»

    Белый дом запросил предпросмотр фильма Спилберга «Секретное досье»

    Белый дом запросил предпросмотр фильма Спилберга «Секретное досье»
  • Кадр из фильма «Секретное досье», реж. Стивен Спилберг, США, 2017г.

    • Белый дом попросил режиссера Стивена Спилберга провести предпросмотр фильма «Секретное досье», в котором сыграли Том Хэнкс и Мэрил Стрип.

    Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

    В новом фильме Спилберга рассказывается история главного редактора газеты The Washington Post Бена Брэдли, в руки которого в 70-х годах ХХ века попала секретная переписка о вьетнамской войне. Редактор, которого в фильме играет Том Хэнкс, опубликовал ее вопреки угрозам со стороны администрации президента США Ричарда Никсона.

    Добавим, что и том Хэнкс, и исполнительница главной женской роли Мэрил Стрип часто критикуют президента США Дональда Трампа. А газета Washington Post, о которой идет речь в ленте, регулярно публикует компрометирующие статьи о Трампе. Лидер США называет их «фейковыми новостями».

    Между тем практика предварительных показов не нова для Белого дома. В частности, Барак Обама, будучи президентом страны, часто просил показать ему ту или иную картину заранее, ссылаясь на занятость.

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