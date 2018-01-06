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    Twitter отказал пользователям в блокировке аккаунта Трампа

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    • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque
    Twitter отказал пользователям в блокировке аккаунта Трампа

    Twitter отказал пользователям в блокировке аккаунта Трампа

    Twitter отказал пользователям в блокировке аккаунта Трампа
  • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque

    • Администрация Twitter сообщила, что не будет блокировать учетные записи «мировых лидеров», чтобы сохранить доступ к информации.

    Такое заявление руководство сети сделало после многочисленных просьб пользователей заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа, который угрожал КНДР ядерным оружием.

    В компании отметили, что «блокировка мировых лидеров или удаление их спорных сообщений скроют от людей важную информацию, которую должны видеть и о которой должны дискутировать. К тому же, добавили в администрации Twitter, столь радикальный шаг не заставит лидеров „замолчать“», но затруднит обсуждение их поступков и слов.

    Twitter раскритиковали после того, как Дональд Трамп опубликовал сообщение, в котором заявил, что его «ядерная кнопка гораздо больше и мощнее», чем у главы КНДР Ким Чен Ына. Многие отметили, что администрация сети не должна бездействовать, когда пользователи размещают сообщения с угрозами.

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