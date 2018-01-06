Постпред РФ при ООН обвинил США в подрыве авторитета Совбеза

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США, созывая заседание по ситуации в Иране, злоупотребляют площадкой Совета безопасности ООН и подрывают авторитет этой структуры.
По мнению российского постпреда, выбранная для обсуждения тема не соотносится с уставными прерогативами Совета безопасности. Об этом заявил в рамках своего выступления на заседании Совбеза.
Василий Небензя: «„Сегодня, к сожалению, мы в очередной раз являемся свидетелями того, как США злоупотребляют площадкой Совета безопасности. Зачем США — постоянный член Совета и один из авторов Устава ООН — подрывают авторитет СБ как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности? Для всех очевидно, что выбранная сегодня тема не соотносится с уставными прерогативами Совета безопасности“.
Он также призвал США не вмешиваться во внутренние дела Ирана и дать ему самому разобраться с проблемами. Постпред также подчеркнул, что подстрекательство извне может способствовать радикализации и насилию, будь то в Иране или какой-либо другой стране».
Кроме того, дипломат высказал предположение, что истинной целью Белого дома при созыве этого заседания Совбеза была завуалированная попытка подорвать ядерную сделку с Тегераном.
Василий Небензя: «Истинная подоплека причин созыва сегодняшнего заседания кроется не в попытках защитить права человека и интересы иранского народа, а в завуалированной попытке использовать текущий момент для продолжения линии на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы».
Ранее постпред Франции при ООН Франсуа Делатр также заявил, что изменение ситуации в Иране не должны быть результатом воздействия внешних сил.
Напомним, США выступили инициаторами созыва Совета безопасности ООН по ситуации в Иране, связанной с антиправительственными выступлениями. Накануне Госдепартамент США поддержал участников акций протеста в Иране и обвинил Тегеран в подавлении мирных демонстраций. При этом официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США «располагают возможностями для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто прибегает к насилию против демонстрантов, способствует цензуре и крадет у народа Ирана».
Василий Небензя: «„Сегодня, к сожалению, мы в очередной раз являемся свидетелями того, как США злоупотребляют площадкой Совета безопасности. Зачем США — постоянный член Совета и один из авторов Устава ООН — подрывают авторитет СБ как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности? Для всех очевидно, что выбранная сегодня тема не соотносится с уставными прерогативами Совета безопасности“.
Он также призвал США не вмешиваться во внутренние дела Ирана и дать ему самому разобраться с проблемами. Постпред также подчеркнул, что подстрекательство извне может способствовать радикализации и насилию, будь то в Иране или какой-либо другой стране».
Кроме того, дипломат высказал предположение, что истинной целью Белого дома при созыве этого заседания Совбеза была завуалированная попытка подорвать ядерную сделку с Тегераном.
Василий Небензя: «Истинная подоплека причин созыва сегодняшнего заседания кроется не в попытках защитить права человека и интересы иранского народа, а в завуалированной попытке использовать текущий момент для продолжения линии на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы».
Ранее постпред Франции при ООН Франсуа Делатр также заявил, что изменение ситуации в Иране не должны быть результатом воздействия внешних сил.
Напомним, США выступили инициаторами созыва Совета безопасности ООН по ситуации в Иране, связанной с антиправительственными выступлениями. Накануне Госдепартамент США поддержал участников акций протеста в Иране и обвинил Тегеран в подавлении мирных демонстраций. При этом официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США «располагают возможностями для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто прибегает к насилию против демонстрантов, способствует цензуре и крадет у народа Ирана».
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