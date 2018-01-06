Франция не поддержала позицию США по Ирану

Париж не согласился с тем, как в Вашингтоне оценили происходящее в Иране. Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что эту ситуацию нельзя использовать в свою пользу.
Об этом сообщает РИА Новости.
Франсуа Делларт, постпред Франции при ООН: «Какими бы беспокоящими ни были события последних дней в Иране, по существу, они не представляют угрозы международному миру и безопасности. Мы должны отреагировать соответствующим образом на происходящее, другими словами, мы должны следить и быть бдительными в отношении происходящего в рамках мирных протестов».
Накануне Госдепартамент США поддержал участников акций протеста в Иране и обвинил Тегеран в подавлении мирных демонстраций. При этом официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США «располагают возможностями для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто прибегает к насилию против демонстрантов, способствует цензуре и крадет у народа Ирана». А постпред США при ООН Никки Хейли заявила об опасности развития ситуации в стране по сирийскому сценарию.
Для обсуждения проблемы США инициировали заседание Совета безопасности ООН Совбезе ООН. Встреча началась в пятницу в 15:00 (23:00 по московскому времени).
В Иране с 28 декабря проходят масштабные акции протеста. В столкновениях с полицией погибли не менее 20 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. По данным властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек. Президент Ирана заявил, что протесты вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне, в том числе из США. В МИД РФ попытки вмешательства во внутренние дела Ирана назвали абсолютно недопустимыми.
Франсуа Делларт, постпред Франции при ООН: «Какими бы беспокоящими ни были события последних дней в Иране, по существу, они не представляют угрозы международному миру и безопасности. Мы должны отреагировать соответствующим образом на происходящее, другими словами, мы должны следить и быть бдительными в отношении происходящего в рамках мирных протестов».
Накануне Госдепартамент США поддержал участников акций протеста в Иране и обвинил Тегеран в подавлении мирных демонстраций. При этом официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США «располагают возможностями для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто прибегает к насилию против демонстрантов, способствует цензуре и крадет у народа Ирана». А постпред США при ООН Никки Хейли заявила об опасности развития ситуации в стране по сирийскому сценарию.
Для обсуждения проблемы США инициировали заседание Совета безопасности ООН Совбезе ООН. Встреча началась в пятницу в 15:00 (23:00 по московскому времени).
В Иране с 28 декабря проходят масштабные акции протеста. В столкновениях с полицией погибли не менее 20 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. По данным властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек. Президент Ирана заявил, что протесты вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне, в том числе из США. В МИД РФ попытки вмешательства во внутренние дела Ирана назвали абсолютно недопустимыми.
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