Над сирийской Раккой подняли флаг СССР

Члены Международного союза свободы (IFB), которые сражаются вместе с курдскими формированиями, вспомнили известную фотографию 1945 года с красным знаменем над Рейхстагом и воссоздали ее в Ракке, бывшей «столице» ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ).
Как сообщает Morning Star, члены IFB заявили, что победа над ИГИЛ напоминает им победу над фашизмом в 1945 году. По словам одного из активистов IFB, «взятие Ракки означает поражение ИГ-фашизма».
Активисты пояснили, что сражаются с террористами уже несколько лет. Они отметили, что видят себя продолжателями дела коммунистов-освободителей.
Напомним, в ноябре западные СМИ сообщили, что боевики покинули Ракку благодаря поддержке международной коалиции, которую возглавляют США. По данным журналистов, американское военное руководство заключило сделку с бандитами, и помогали в этом бойцы «Сирийских демократических сил». Солдаты оппозиционной группировки были свидетелями того, как боевики уезжали из Ракки, и рассказали об этом репортерам.
В свою очередь в МИД Сирии заявили, что будут считать город оккупированным, пока он полностью не перейдет под контроль сирийской армии.
Активисты пояснили, что сражаются с террористами уже несколько лет. Они отметили, что видят себя продолжателями дела коммунистов-освободителей.
Напомним, в ноябре западные СМИ сообщили, что боевики покинули Ракку благодаря поддержке международной коалиции, которую возглавляют США. По данным журналистов, американское военное руководство заключило сделку с бандитами, и помогали в этом бойцы «Сирийских демократических сил». Солдаты оппозиционной группировки были свидетелями того, как боевики уезжали из Ракки, и рассказали об этом репортерам.
В свою очередь в МИД Сирии заявили, что будут считать город оккупированным, пока он полностью не перейдет под контроль сирийской армии.
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