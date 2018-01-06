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    Московское метро в рождественскую ночь будет работать до 02:00

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов
    Московское метро в рождественскую ночь будет работать до 02:00

    Московское метро в рождественскую ночь будет работать до 02:00

    Московское метро в рождественскую ночь будет работать до 02:00
  • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов

    • Работа московского метро в ночь с 6 на 7 января будет продлена на час дольше обычного.

    Станции метро и Московского центрального кольца будут открыты для пассажиров до 02:00, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе департамента транспорта столицы.

    Кроме того, до 03:00 будет продлена работа 163 наиболее популярных маршрутов наземного общественного транспорта. Еще 11 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме.

    На пригородных электричках можно будет уехать до 02:00, а расписание аэроэкспрессов останется без изменений.

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