Московское метро в рождественскую ночь будет работать до 02:00

Работа московского метро в ночь с 6 на 7 января будет продлена на час дольше обычного.
Станции метро и Московского центрального кольца будут открыты для пассажиров до 02:00, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе департамента транспорта столицы.
Кроме того, до 03:00 будет продлена работа 163 наиболее популярных маршрутов наземного общественного транспорта. Еще 11 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме.
На пригородных электричках можно будет уехать до 02:00, а расписание аэроэкспрессов останется без изменений.
Кроме того, до 03:00 будет продлена работа 163 наиболее популярных маршрутов наземного общественного транспорта. Еще 11 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме.
На пригородных электричках можно будет уехать до 02:00, а расписание аэроэкспрессов останется без изменений.
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