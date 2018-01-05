Врач-телеведущая Ирина Чукаева умерла от пневмонии в Москве

Известный врач и телеведущая Ирина Чукаева скончалась сегодня вечером
из-за полученных после пневмонии осложнений.
По данным «Известий», Чукаева скончалась в 13-й городской больнице. Предварительный диагноз, который поставили ей врачи, — осложнения после пневмонии.
Телеведущей было 67 лет. На протяжении десяти лет она была автором и ведущей программы «Студия „Здоровье“».
Ирина Чукаева — врач-кардиолог, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой клинической терапии медуниверситета имени Пирогова, заслуженный врач России. Также входила в комиссию по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты РФ.
Телеведущей было 67 лет. На протяжении десяти лет она была автором и ведущей программы «Студия „Здоровье“».
Ирина Чукаева — врач-кардиолог, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой клинической терапии медуниверситета имени Пирогова, заслуженный врач России. Также входила в комиссию по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты РФ.
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