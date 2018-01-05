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    В крупном ДТП в Подмосковье погибли три человека

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    • Фото: ГУ МЧС России по Московской области
    В крупном ДТП в Подмосковье погибли три человека

    В крупном ДТП в Подмосковье погибли три человека

    В крупном ДТП в Подмосковье погибли три человека
  • Фото: ГУ МЧС России по Московской области

    • При столкновении трех машин в Подмосковье погибли три человека, еще один ранен.

    Авария случилась около 21:25 на 5-м километре автодороги Руза — Тетерино. Там столкнулись Mercedes, Honda и УАЗ. В результате ДТП три человека погибли, один доставлен в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

    По последним данным, среди погибших — двое детей.

    На месте аварии работают полицейские.

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