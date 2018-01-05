В окрестностях Лос-Анджелеса застрелили четырех человек

В американском городе
Санта-Кларита неподалеку от Лос-Анджелеса произошла стрельба. Погибли четыре человека.
Об этом сообщается в Twitter шерифа округа Лос-Анджелес. В сообщении отмечается, что на месте стрельбы найдены тела четверых погибших. Также полицейские рекомендуют местным жителям избегать этого района.
Между тем в издании Los Angeles Times уточнили, что стрельба произошла в жилом доме, жертвами стали две женщины, мужчина и мальчик-подросток. Подробности выясняются.
Между тем в издании Los Angeles Times уточнили, что стрельба произошла в жилом доме, жертвами стали две женщины, мужчина и мальчик-подросток. Подробности выясняются.
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