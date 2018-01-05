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    В окрестностях Лос-Анджелеса застрелили четырех человек

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    • Фото: @abc7miriam / twitter.com
    В окрестностях <nobr>Лос-Анджелеса</nobr> застрелили четырех человек

    В окрестностях Лос-Анджелеса застрелили четырех человек

    В окрестностях <nobr>Лос-Анджелеса</nobr> застрелили четырех человек
  • Фото: @abc7miriam / twitter.com

    • В американском городе Санта-Кларита неподалеку от Лос-Анджелеса произошла стрельба. Погибли четыре человека.

    Об этом сообщается в Twitter шерифа округа Лос-Анджелес. В сообщении отмечается, что на месте стрельбы найдены тела четверых погибших. Также полицейские рекомендуют местным жителям избегать этого района.

    Между тем в издании Los Angeles Times уточнили, что стрельба произошла в жилом доме, жертвами стали две женщины, мужчина и мальчик-подросток. Подробности выясняются.



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