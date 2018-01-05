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    Белоруссия закрывает свое генконсульство в Одессе

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    Белоруссия закрывает свое генконсульство в Одессе

    Белоруссия закрывает свое генконсульство в Одессе

    Правительство Белоруссии приняло решение о закрытии своего генерального консульства в Одессе.

    Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Совета министров Белоруссии.

    В постановлении отмечается, что МИД Белоруссии должен принять меры по закрытию генконсульства до 23 февраля 2018 года.

    Постановление правительства Белоруссии от 9 марта 2011 года об открытии генерального консульства в Одессе признано утратившим силу.

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