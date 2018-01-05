Белоруссия закрывает свое генконсульство в Одессе

Правительство Белоруссии приняло решение о закрытии своего генерального консульства в Одессе.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Совета министров Белоруссии.
В постановлении отмечается, что МИД Белоруссии должен принять меры по закрытию генконсульства до 23 февраля 2018 года.
Постановление правительства Белоруссии от 9 марта 2011 года об открытии генерального консульства в Одессе признано утратившим силу.
В постановлении отмечается, что МИД Белоруссии должен принять меры по закрытию генконсульства до 23 февраля 2018 года.
Постановление правительства Белоруссии от 9 марта 2011 года об открытии генерального консульства в Одессе признано утратившим силу.
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