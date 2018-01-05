«Чудеса существуют»: Instagram разблокировал страницу Ботанического сада МГУ

Страница Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» в Instagram возобновила работу.
Также руководство Ботанического сада МГУ поблагодарило блогеров за «огромное количество теплых слов с поддержкой и любовью» и журналистов, создавших «позитивный ажиотаж».
Друзья, ОГРОМНАЯ РАДОСТЬ и НЕВЕРОЯТНОЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ! Новогодние чудеса существуют — сегодня вечером Инстаграм разблокировал всеми любимый аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» @hortus_ru! Самый популярный среди всех ботанических садов в мире и среди всех достопримечательностей России с более чем 297 тыс. подписчиков! 🌴🌴🌴 Директор и пиар-директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм @alexey_reteyum и Ольга Архипова @olgaarkhipova выражают ОГРОМНУЮ благодарность всем СМИ, блогерам и обожателям Сада, которые помогли нам огромным количеством тёплых слов с поддержкой и любовью! 😘 Коллеги-журналисты, спасибо за позитивный ажиотаж — без ваших публикаций и сюжетов мы бы не добились успеха так быстро! Приходите в Сад на крупнейший в России фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима» и самую масштабную в стране выставку миниатюрных деревьев бонсай «Искусство бонсай»! 🌴🌴🌴 С любовью, ваш «Аптекарский огород» — зелёное сердце Москвы и старейший ботанический сад России💚 🌴✌ Спасибо за фото Лидии Широниной @lshironina и @m24ru 🦄 #москва #москва24 #парки #дети #орхидеи #орхидея #сад #мгу #кудапойтивмоскве #ботаническийсадмгу #ботаническийсад #цветы #garden #moscow #garden #nature #orchid #botanicalgarden #flowers #instadeti_msk #forilovemsk #moscowmap #kudago #i_moskva #love #тропическаязима
Напомним, страница «Аптекарского огорода», старейшего ботанического сада России, была заблокирована накануне, 4 января, вечером. При этом причину этого шага в Instagram не назвали.
Позднее Роскомнадзор обратился к представителям соцсети с просьбой предоставить разъяснения о причинах блокировки аккаунта Ботанического сада МГУ. А в Чечне уже предложили «Аптекарскому огороду», последовать примеру Рамзана Кадырова и уйти из Instagram в соцсеть Mylistory.
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