«Ростов» усилился футболистом сборной Исландии

Нападающий сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон стал игроком «Ростова».
Спортсмен подписал с ростовским клубом соглашение, рассчитанное на 3,5 года с опцией продления на 1 год. Сумма контракта не называется.
Сам Сигурдарсон заявил, что рад переезду в Ростов, и пообещал сделать все, чтобы команда радовала болельщиков победами и красивой игрой, сообщили в пресс-службе «Ростова».
Бьорн Сигурдарсон: «Я счастлив подписать контракт с „Ростовом“. Мне понравились планы по развитию клуба, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы».
В сезоне 2017 года Сигурдарсон в составе норвежского «Молде» отметился 16 голами в 27 матчах. Также нападающий провел девять встреч и забил один гол за сборную Исландии, которой этим летом предстоит выступать на чемпионат мира в России.
Сам Сигурдарсон заявил, что рад переезду в Ростов, и пообещал сделать все, чтобы команда радовала болельщиков победами и красивой игрой, сообщили в пресс-службе «Ростова».
Бьорн Сигурдарсон: «Я счастлив подписать контракт с „Ростовом“. Мне понравились планы по развитию клуба, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы».
В сезоне 2017 года Сигурдарсон в составе норвежского «Молде» отметился 16 голами в 27 матчах. Также нападающий провел девять встреч и забил один гол за сборную Исландии, которой этим летом предстоит выступать на чемпионат мира в России.
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