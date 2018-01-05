Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    «Ростов» усилился футболистом сборной Исландии

    2 комментария
    «Ростов» усилился футболистом сборной Исландии

    «Ростов» усилился футболистом сборной Исландии

    «Ростов» усилился футболистом сборной Исландии
  • Фото: Reuters © 2018

    • Нападающий сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон стал игроком «Ростова».

    Спортсмен подписал с ростовским клубом соглашение, рассчитанное на 3,5 года с опцией продления на 1 год. Сумма контракта не называется.

    Сам Сигурдарсон заявил, что рад переезду в Ростов, и пообещал сделать все, чтобы команда радовала болельщиков победами и красивой игрой, сообщили в пресс-службе «Ростова».

    Бьорн Сигурдарсон: «Я счастлив подписать контракт с „Ростовом“. Мне понравились планы по развитию клуба, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы».

    В сезоне 2017 года Сигурдарсон в составе норвежского «Молде» отметился 16 голами в 27 матчах. Также нападающий провел девять встреч и забил один гол за сборную Исландии, которой этим летом предстоит выступать на чемпионат мира в России.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru