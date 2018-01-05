Убитый в перестрелке в США россиянин пожертвовал свои органы американскому ветерану

Россиянин Антон Кемаев, который скончался после перестрелки в Питтсбурге, спас американского ветерана Джона Бонда.
35-летний фитнес-тренер из России получил тяжелое ранение в Питтсбурге 19 декабря и через 9 дней скончался в больнице.
А несколько дней назад ветеран Армии Национальной гвардии США Джон Бонд, которому была необходима трансплантация почки, получил информацию о том, что для него нашелся донор. Операция прошла успешно.
Теперь же американский ветеран встретился со вдовой своего спасителя и поблагодарил ее за «подарок жизни», передает Pittsburgh Tribune-Review. Вдова же Кемаева через переводчика передала, что она «чувствует успокоение».
А несколько дней назад ветеран Армии Национальной гвардии США Джон Бонд, которому была необходима трансплантация почки, получил информацию о том, что для него нашелся донор. Операция прошла успешно.
Теперь же американский ветеран встретился со вдовой своего спасителя и поблагодарил ее за «подарок жизни», передает Pittsburgh Tribune-Review. Вдова же Кемаева через переводчика передала, что она «чувствует успокоение».
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