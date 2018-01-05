ЦИК отказался зарегистрировать кандидатом в президенты жену муфтия Дагестана

Центризбирком России отказался зарегистрировать группу избирателей, созданную в поддержку самовыдвижения на выборы президента главного редактора журнала «Ислам», советника и супруги муфтия Дагестана Айны Гамзатовой.
Поводом для отказа стали нарушения, допущенные при выдвижении Гамзатовой. В частности, Гамзатова не предоставила справки о крупных расходах на себя, супруга и несовершеннолетних детей. Кроме того, в ходатайстве о регистрации группы избирателей не было данных о месте работы 327 членов группы, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что изначально сотрудники ЦИК не заметили нарушений в документах. По ее словам, ЦИК «со всей благожелательностью отнесся к этому достойному кандидату», но после тщательной перепроверки был выявлен «ряд несовершенств». За это некоторые сотрудники аппарата будут наказаны, передает ТАСС.
Айна Гамзатова возглавляет медиахолдинг, в который входят исламские и светские СМИ, и является советником своего мужа — муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева — по связям с органами власти, общественностью и СМИ.
Также сегодня Центризбирком отказал в регистрации группы избирателей, созданной в поддержку самовыдвижения владельца стриптиз-клуба Лаки Ли. По словам Памфиловой, эта группа представила в ЦИК «хаос» из документов.
Между тем сегодня в России начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина для участия в президентской кампании. Он идет на выборы как самовыдвиженец. Это значит в ЦИК для регистрации необходимо предоставить 300 тысяч подписей его сторонников. Еще два претендента освобождены от сбора подписей — это кандидаты от парламентских партий ЛДПР и КПРФ — Владимир Жириновский и Павел Грудинин.
Что касается непарламентских политических объединений, то от них на выборы идет 21 кандидат. И они должны предоставить в свою поддержку по 100 тысяч подписей каждый. На этот момент сторонники «Яблока» собрали за Григория Явлинского 36 тысяч подписей, а сторонники Ксении Собчак — семь с половиной тысяч.
Документы от самовыдвиженцев будут принимать до полуночи 7 января, а завершить сбор подписей все участники гонки должны до конца января.
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что изначально сотрудники ЦИК не заметили нарушений в документах. По ее словам, ЦИК «со всей благожелательностью отнесся к этому достойному кандидату», но после тщательной перепроверки был выявлен «ряд несовершенств». За это некоторые сотрудники аппарата будут наказаны, передает ТАСС.
Айна Гамзатова возглавляет медиахолдинг, в который входят исламские и светские СМИ, и является советником своего мужа — муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева — по связям с органами власти, общественностью и СМИ.
Также сегодня Центризбирком отказал в регистрации группы избирателей, созданной в поддержку самовыдвижения владельца стриптиз-клуба Лаки Ли. По словам Памфиловой, эта группа представила в ЦИК «хаос» из документов.
Между тем сегодня в России начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина для участия в президентской кампании. Он идет на выборы как самовыдвиженец. Это значит в ЦИК для регистрации необходимо предоставить 300 тысяч подписей его сторонников. Еще два претендента освобождены от сбора подписей — это кандидаты от парламентских партий ЛДПР и КПРФ — Владимир Жириновский и Павел Грудинин.
Что касается непарламентских политических объединений, то от них на выборы идет 21 кандидат. И они должны предоставить в свою поддержку по 100 тысяч подписей каждый. На этот момент сторонники «Яблока» собрали за Григория Явлинского 36 тысяч подписей, а сторонники Ксении Собчак — семь с половиной тысяч.
Документы от самовыдвиженцев будут принимать до полуночи 7 января, а завершить сбор подписей все участники гонки должны до конца января.
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