Московские власти сообщили об улучшении состояния Олега Табакова

Госпитализированный в ноябре Олег Табаков чувствует себя лучше, но пока о выписке артиста из больницы речи не идет.
Заммэра Москвы Леонид Печатников сообщил, что сейчас состояние Олега Табакова значительно лучше, чем при госпитализации, когда оно оценивалось как чрезвычайно тяжелое.
Леонид Печатников, заместитель мэра Москвы по социальным вопросам: «Сейчас состояние Табакова существенно лучше, у него нормальная температура, сохраняется аппетит, он в сознании, общается. Но совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным. Так что в ближайшее время мы не ждем выписки из больницы».
Также Печатников рассказал, что Табаков в Первой градской больнице обеспечен всем необходимым, за его состояние следят лучшие врач. Кроме того, недавно к артисту специально приезжал «приглашенный доктор из Германии, медицинское светило», который ознакомился с курсом лечения.
По словам заммэра, сейчас Табаков размещен в специально оборудованной для него палате в реанимационном отделении, так как нуждается в постоянном присмотре врачей. Рядом с артистом находятся его жена и дети, передает ТАСС.
Народный артист СССР Олег Табаков был доставлен в больницу 27 ноября с воспалением легких. А через несколько дней стало известно, что состояние актера резко ухудшилось. При этом в СМИ даже появлялись сообщения о том, что Табаков впал в кому, однако их быстро опровергли.
Леонид Печатников, заместитель мэра Москвы по социальным вопросам: «Сейчас состояние Табакова существенно лучше, у него нормальная температура, сохраняется аппетит, он в сознании, общается. Но совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным. Так что в ближайшее время мы не ждем выписки из больницы».
Также Печатников рассказал, что Табаков в Первой градской больнице обеспечен всем необходимым, за его состояние следят лучшие врач. Кроме того, недавно к артисту специально приезжал «приглашенный доктор из Германии, медицинское светило», который ознакомился с курсом лечения.
По словам заммэра, сейчас Табаков размещен в специально оборудованной для него палате в реанимационном отделении, так как нуждается в постоянном присмотре врачей. Рядом с артистом находятся его жена и дети, передает ТАСС.
Народный артист СССР Олег Табаков был доставлен в больницу 27 ноября с воспалением легких. А через несколько дней стало известно, что состояние актера резко ухудшилось. При этом в СМИ даже появлялись сообщения о том, что Табаков впал в кому, однако их быстро опровергли.
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