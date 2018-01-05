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    Подземные толчки сотрясли Токио

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    • Фото: emsc-csem.org
    Подземные толчки сотрясли Токио

    Подземные толчки сотрясли Токио

    Подземные толчки сотрясли Токио
  • Фото: emsc-csem.org

    • Землетрясение магнитудой 4,8 произошло неподалеку от японской столицы.

    Эпицентр подземных толчков находился в 16 км к северо-западу от города Тиба и в 23 км к востоку от Токио, передает РИА Новости.

    Сначала метеорологи объявили угрозу цунами, но позже назвали предупреждение преждевременным и сняли его.

    Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Однако в Токио в зданиях дрожали стекла и падала мебель.

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