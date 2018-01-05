Подземные толчки сотрясли Токио

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло неподалеку от японской столицы.
Эпицентр подземных толчков находился в 16 км к северо-западу от города Тиба и в 23 км к востоку от Токио, передает РИА Новости.
Сначала метеорологи объявили угрозу цунами, но позже назвали предупреждение преждевременным и сняли его.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Однако в Токио в зданиях дрожали стекла и падала мебель.
Сначала метеорологи объявили угрозу цунами, но позже назвали предупреждение преждевременным и сняли его.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Однако в Токио в зданиях дрожали стекла и падала мебель.
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