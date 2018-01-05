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    В Якутске вдоль дорог расставили манекены школьников

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    • Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
    В Якутске вдоль дорог расставили манекены школьников

    В Якутске вдоль дорог расставили манекены школьников

    В Якутске вдоль дорог расставили манекены школьников
  • Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)

    • На улицах Якутска появились манекены школьников, собирающихся перейти проезжую часть — таким способом местная полиция решила бороться с водителями-лихачами.

    Как сообщается на сайте регионального МВД, фигуры детей «вполне реалистичны», а также снабжены световозвращающими элементами.

    МВД по Республике Саха (Якутия): «Такие меры принимаются Госавтоинспекцией республики, чтобы привлечь внимание водителей транспортных средств вблизи образовательных учреждений. Именно здесь ежедневно проходят сотни детей, направляясь на занятия и возвращаясь после них домой».

    Завидев фигуру ребенка у пешеходного перехода, водители снижают скорость, а значит, снижается и вероятность наезда, сообщают в полиции.

    В Якутске вдоль дорог расставили манекены школьников. МВД, Якутия, автомобили, дороги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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