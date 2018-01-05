В Якутске вдоль дорог расставили манекены школьников

На улицах Якутска появились манекены школьников, собирающихся перейти проезжую часть — таким способом местная полиция решила бороться с
водителями-лихачами.
Как сообщается на сайте регионального МВД, фигуры детей «вполне реалистичны», а также снабжены световозвращающими элементами.
МВД по Республике Саха (Якутия): «Такие меры принимаются Госавтоинспекцией республики, чтобы привлечь внимание водителей транспортных средств вблизи образовательных учреждений. Именно здесь ежедневно проходят сотни детей, направляясь на занятия и возвращаясь после них домой».
Завидев фигуру ребенка у пешеходного перехода, водители снижают скорость, а значит, снижается и вероятность наезда, сообщают в полиции.
МВД по Республике Саха (Якутия): «Такие меры принимаются Госавтоинспекцией республики, чтобы привлечь внимание водителей транспортных средств вблизи образовательных учреждений. Именно здесь ежедневно проходят сотни детей, направляясь на занятия и возвращаясь после них домой».
Завидев фигуру ребенка у пешеходного перехода, водители снижают скорость, а значит, снижается и вероятность наезда, сообщают в полиции.
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