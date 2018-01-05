В Якутске вдоль дорог расставили манекены школьников

Как сообщается на сайте регионального МВД, фигуры детей «вполне реалистичны», а также снабжены световозвращающими элементами.: «Такие меры принимаются Госавтоинспекцией республики, чтобы привлечь внимание водителей транспортных средств вблизи образовательных учреждений. Именно здесь ежедневно проходят сотни детей, направляясь на занятия и возвращаясь после них домой».Завидев фигуру ребенка у пешеходного перехода, водители снижают скорость, а значит, снижается и вероятность наезда, сообщают в полиции.