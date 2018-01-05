Роскомнадзор обратился к Instagram после блокировки Ботанического сада МГУ

Роскомнадзор призвал руководство соцсети Instagram разъяснить причину блокировки аккаунта Ботанического сада МГУ («Аптекарский огород»).
В сообщении ведомства в Twitter подчеркивается, что москвичи с помощью страницы Instagram привыкли получать полезную информацию об актуальных мероприятиях в «Аптекарском огороде».
В связи с этим представителей Instagram попросили «объяснить причины блокировки аккаунта» Ботанического сада МГУ.
Аккаунт «Аптекарского огорода», старейшего ботанического сада России, оказался заблокирован накануне, 4 января. В администрации сада сообщили, что страница могла стать недоступна из-за ошибки, а также отметили, что просто шокированы решением Instagram. Между в Чечне уже предложили Ботаническому саду МГУ последовать примеру Рамзана Кадырова и сменить Instagram на соцсеть Mylistory.
В связи с этим представителей Instagram попросили «объяснить причины блокировки аккаунта» Ботанического сада МГУ.
Аккаунт «Аптекарского огорода», старейшего ботанического сада России, оказался заблокирован накануне, 4 января. В администрации сада сообщили, что страница могла стать недоступна из-за ошибки, а также отметили, что просто шокированы решением Instagram. Между в Чечне уже предложили Ботаническому саду МГУ последовать примеру Рамзана Кадырова и сменить Instagram на соцсеть Mylistory.
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