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    Роскомнадзор обратился к Instagram после блокировки Ботанического сада МГУ

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    Роскомнадзор обратился к Instagram после блокировки Ботанического сада МГУ

    Роскомнадзор обратился к Instagram после блокировки Ботанического сада МГУ

    Роскомнадзор призвал руководство соцсети Instagram разъяснить причину блокировки аккаунта Ботанического сада МГУ («Аптекарский огород»).

    В сообщении ведомства в Twitter подчеркивается, что москвичи с помощью страницы Instagram привыкли получать полезную информацию об актуальных мероприятиях в «Аптекарском огороде».

    В связи с этим представителей Instagram попросили «объяснить причины блокировки аккаунта» Ботанического сада МГУ.

    Аккаунт «Аптекарского огорода», старейшего ботанического сада России, оказался заблокирован накануне, 4 января. В администрации сада сообщили, что страница могла стать недоступна из-за ошибки, а также отметили, что просто шокированы решением Instagram. Между в Чечне уже предложили Ботаническому саду МГУ последовать примеру Рамзана Кадырова и сменить Instagram на соцсеть Mylistory.

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