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    Голая женщина изобразила Трампа у посольства США в Киеве: фото

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    • Фото: femen.org
    Голая женщина изобразила Трампа у посольства США в Киеве: фото

    Голая женщина изобразила Трампа у посольства США в Киеве: фото

    Голая женщина изобразила Трампа у посольства США в Киеве: фото
  • Фото: femen.org

    • Активистка движения FEMEN решила «поискать гигантскую красную кнопку» в Киеве.

    Обнаженная женщина, написав на своем теле Mr Big Button («Мистер большая кнопка»), пришла ко входу в посольство США на Украине. При этом активистка сделала себе прическу в стиле Дональда Трампа и макияж, который позволил ей стать еще более похожей на президента США.

    В FEMEN же заявили, что акция стала ответом на «войну „красных кнопок“ и ядерных фаллосов между двумя шовинистскими толстяками» — Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. При этом в движении призвали мировую общественность «усмирить половую гигантоманию двух закомплексованных недоумков».

    FEMEN: «Господа президенты, если бог обделил вас кнопкой, это еще не повод для уничтожения мира!»

    Поводом для такого перфоманса стала недавняя заочная перепалка лидеров Северной Кореи и США, которые стали меряться «ядерными кнопками». Сначала Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявил, что держит наготове у себя на столе «ядерную кнопку». В ответ Трамп написал в своем Twitter, что у него тоже есть «ядерная кнопка», но она «гораздо больше и гораздо мощнее», чем у Ким Чен Ына.

    Голая женщина изобразила Трампа у посольства США в Киеве: фото. FEMEN, Киев, Северная Корея, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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