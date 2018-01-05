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    В Храме Христа Спасителя к Рождеству открыли выставку вертепов. выставки и музеи, Москва, Рождество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Храме Христа Спасителя к Рождеству открыли выставку вертепов

    В Храме Христа Спасителя к Рождеству открыли выставку вертепов

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    В Храме Христа Спасителя к Рождеству открыли выставку вертепов

    В Храме Христа Спасителя к Рождеству открыли выставку вертепов

    В Храме Христа Спасителя к Рождеству открыли выставку вертепов

      В Храме Христа Спасителя открылась выставка итальянских рождественских вертепов.

      Искусно сделанные скульптуры, которые изображают сцены рождения Спасителя, привезли из провинции Трентино. Выставка успела объехать несколько европейских городов, а также побывать на Святой земле, в Базилике Рождества Христова в Вифлееме. Она уже стала своеобразным посланием мира.

      В России под Рождество до недавних пор не было принято делать вертепы. Сейчас это постепенно становится традицией. Так, в Храме Христа Спасителя уже есть одна из таких скульптурных групп, подаренная итальянцами.

      На выставке можно увидеть вертепы в стиле барокко, деревянные, выполненные в традиции итальянского Севера, а также работы в современных техниках. Продлится выставка до конца февраля.

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