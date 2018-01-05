Крым впервые принимает участие в выборах президента России

Сегодня в России начался сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты на мартовских выборах.
Его проводят активисты движения «Волонтеры Победы». Первым стал Хабаровский край, позже к нему присоединились многие регионы страны, в том числе Москва. В столице работают сразу несколько пунктов в разных районах.
В Чеченской Республике точку заполнения подписных листов открыли в грозненском торгово-развлекательном центре «Гранд-Парк». И впервые в выборах президента России принимает участие Крым.
Для регистрации кандидатом на пост главы государства Путину, как самовыдвиженцу, необходимо заручиться поддержкой 300 тысяч избирателей. При этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысяч подписей. Завершить сбор все участники предвыборной гонки должны до конца января.
О своих намерениях участвовать в президентских выборах ранее заявили 64 человека, причем только двое из них — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин — от сбора подписей освобождены, поскольку выдвинуты парламентскими партиями.
В Чеченской Республике точку заполнения подписных листов открыли в грозненском торгово-развлекательном центре «Гранд-Парк». И впервые в выборах президента России принимает участие Крым.
Для регистрации кандидатом на пост главы государства Путину, как самовыдвиженцу, необходимо заручиться поддержкой 300 тысяч избирателей. При этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысяч подписей. Завершить сбор все участники предвыборной гонки должны до конца января.
О своих намерениях участвовать в президентских выборах ранее заявили 64 человека, причем только двое из них — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин — от сбора подписей освобождены, поскольку выдвинуты парламентскими партиями.
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