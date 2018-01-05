Китай прекратил торговать с КНДР металлами и промышленным оборудованием

Китай в рамках выполнения резолюции Совбеза ООН ограничил торговлю с Северной Кореей.
Как сообщили в министерстве коммерции КНР, решено полностью прекратить экспорт в КНДР железа, стали и других металлов. Также прекращается торговля промышленным оборудованием и транспортными средствами, передает РИА Новости.
Напомним, 22 декабря Совбез ООН единогласно принял десятую санкционную резолюцию против Северной Кореи. Было решено расширить торговое эмбарго, сократив поставки нефтепродуктов, различных минералов, а также химических товаров и оборудования.
Новые санкции стали ответом на испытание Пхеньяном баллистической ракеты. Власти КНДР 22 ноября объявили об успешном испытании ракеты «Хвасон-15», которая способна достичь любого района Соединенных Штатов.
Напомним, 22 декабря Совбез ООН единогласно принял десятую санкционную резолюцию против Северной Кореи. Было решено расширить торговое эмбарго, сократив поставки нефтепродуктов, различных минералов, а также химических товаров и оборудования.
Новые санкции стали ответом на испытание Пхеньяном баллистической ракеты. Власти КНДР 22 ноября объявили об успешном испытании ракеты «Хвасон-15», которая способна достичь любого района Соединенных Штатов.
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