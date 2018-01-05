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    Китай прекратил торговать с КНДР металлами и промышленным оборудованием

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    Китай прекратил торговать с КНДР металлами и промышленным оборудованием

    Китай прекратил торговать с КНДР металлами и промышленным оборудованием

    Китай в рамках выполнения резолюции Совбеза ООН ограничил торговлю с Северной Кореей.

    Как сообщили в министерстве коммерции КНР, решено полностью прекратить экспорт в КНДР железа, стали и других металлов. Также прекращается торговля промышленным оборудованием и транспортными средствами, передает РИА Новости.

    Напомним, 22 декабря Совбез ООН единогласно принял десятую санкционную резолюцию против Северной Кореи. Было решено расширить торговое эмбарго, сократив поставки нефтепродуктов, различных минералов, а также химических товаров и оборудования.

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