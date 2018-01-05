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    Жертв пожара на фабрике под Новосибирском опознают с помощью экспертизы ДНК

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    • Фото: РИА Новости, Александр Кряжев
    Жертв пожара на фабрике под Новосибирском опознают с помощью экспертизы ДНК

    Жертв пожара на фабрике под Новосибирском опознают с помощью экспертизы ДНК

    Жертв пожара на фабрике под Новосибирском опознают с помощью экспертизы ДНК
  • Фото: РИА Новости, Александр Кряжев

    • Личности 10 погибших при пожаре на обувной фабрике в Новосибирской области до сих пор не установлены. Для их идентификации назначена генотипоскопическая экспертиза.

    Эксперты не смогли установить личности погибших сотрудников новосибирской обувной фабрики. Назначена экспертиза ДНК, сообщили ТАСС в региональном Следственном комитете.

    Михаил Третьяков, исполняющий обязанности старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета: «С учетом обстоятельств обнаружения тел и сложности с их опознанием будет проведена генотипоскопическая экспертиза, которая позволит точно установить личности погибших».

    Ранее сообщалось, что, предположительно, все 10 погибшие — иностранцы. Большинство — граждане Китая. Двое пострадали.

    смотретьМЧС: пожарных в обувной цех под Новосибирском вызвали слишком поздно
    МЧС: пожарных в обувной цех под Новосибирском вызвали слишком поздно
    Пожар на обувной фабрике под Новосибирском произошел накануне. По данным спасателей, к тяжелым последствиям привел поздний вызов пожарных, огонь тушили около 14 часов. Работу пожарных осложнил 35-градусный мороз и то, что ангар был обшит металлическими листами. Также в МЧС отметили, что помещение использовалось незаконно: обувной цех не был введен в эксплуатацию в соответствии со всеми правилами.

    смотретьПожар на фабрике обуви под Новосибирском мог произойти из-за короткого замыкания
    Пожар на фабрике обуви под Новосибирском мог произойти из-за короткого замыкания
    Основной версией причины пожара считается короткое замыкание, однако спасатели предполагают, что ангар мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем. Рабочие пытались самостоятельно потушить пламя и погибли от отравления продуктами горения.

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