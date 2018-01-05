Жертв пожара на фабрике под Новосибирском опознают с помощью экспертизы ДНК

Личности 10 погибших при пожаре на обувной фабрике в Новосибирской области до сих пор не установлены. Для их идентификации назначена генотипоскопическая экспертиза.
Эксперты не смогли установить личности погибших сотрудников новосибирской обувной фабрики. Назначена экспертиза ДНК, сообщили ТАСС в региональном Следственном комитете.
Михаил Третьяков, исполняющий обязанности старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета: «С учетом обстоятельств обнаружения тел и сложности с их опознанием будет проведена генотипоскопическая экспертиза, которая позволит точно установить личности погибших».
Ранее сообщалось, что, предположительно, все 10 погибшие — иностранцы. Большинство — граждане Китая. Двое пострадали.
Пожар на обувной фабрике под Новосибирском произошел накануне. По данным спасателей, к тяжелым последствиям привел поздний вызов пожарных, огонь тушили около 14 часов. Работу пожарных осложнил 35-градусный мороз и то, что ангар был обшит металлическими листами. Также в МЧС отметили, что помещение использовалось незаконно: обувной цех не был введен в эксплуатацию в соответствии со всеми правилами.
Основной версией причины пожара считается короткое замыкание, однако спасатели предполагают, что ангар мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем. Рабочие пытались самостоятельно потушить пламя и погибли от отравления продуктами горения.
Михаил Третьяков, исполняющий обязанности старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета: «С учетом обстоятельств обнаружения тел и сложности с их опознанием будет проведена генотипоскопическая экспертиза, которая позволит точно установить личности погибших».
Ранее сообщалось, что, предположительно, все 10 погибшие — иностранцы. Большинство — граждане Китая. Двое пострадали.
Пожар на обувной фабрике под Новосибирском произошел накануне. По данным спасателей, к тяжелым последствиям привел поздний вызов пожарных, огонь тушили около 14 часов. Работу пожарных осложнил 35-градусный мороз и то, что ангар был обшит металлическими листами. Также в МЧС отметили, что помещение использовалось незаконно: обувной цех не был введен в эксплуатацию в соответствии со всеми правилами.
Основной версией причины пожара считается короткое замыкание, однако спасатели предполагают, что ангар мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем. Рабочие пытались самостоятельно потушить пламя и погибли от отравления продуктами горения.
Комментарии